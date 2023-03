A rischio la trasferta di Rotterdam per i tifosi della Roma. Mou-Psg: nessun contatto

Il capo della Polizia olandese attacca: "se i tifosi del Feyenoord non sono i benvenuti a Roma, ha senso non permettere ai tifosi della Roma di venire qui". Smentita invece la notizia di un contatto tra lo Special One e il club parigino

Smentite su un contatto Mourinho-Psg. La Roma valuta Conte

Arrivano smentite su un possibile contatto tra José Mourinho e il Paris Saint-Germain. Il futuro dello Special One è ancora in bilico e nei giorni scorsi si vociferava di un possibile interessamento dei parigini su di lui. Dani Gil giornalista del Mundo Deportivo ha smentito questa voce. Non ci sono stati contatti tra il mister e il club francese. In caso di separazione però in estate, la Roma sta iniziando a guardarsi intorno e come riportato da La Repubblica, uno dei nomi è quello di Antonio Conte. L'allenatore salentino verrà verosimilmente esonerato nelle prossime ore, in ogni caso non resterà oltre la scadenza di giugno. Conte vuole tornare in Italia e la Roma può essere una soluzione.