Argentina, Dybala si tocca la spalla destra: colpo in allenamento, ma niente di grave

Mourinho prega che tutti i nazionali tornino a Roma sani e salvi dopo questa pausa. Il rush finale tra Europa League e campionato è di vitale importanza, per questo anche i tifosi sperano di non sentire brutte notizie dai vari ritiri. Come sono le immagini dell'ultimo allenamento dell'Argentina, in cui si vede Paulo Dybala toccarsi insistentemente e dolorante la spalla destra. Come riporta 'Espn', la Joya ha subito un colpo in uno scontro col compagno Angel Correa durante la seduta con la Seleccion, anche se non sembra assolutamente nulla di grave. Non a caso Dybala ha proseguito senza problemi l'allenamento.