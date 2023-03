Conte verso il ritorno in Serie A: in ballo Roma, Milan e Juventus

Antonio Conte e la Roma, due strade che fino ad ora sono state parallele ma che in futuro potrebbero anche incontrarsi. Secondo 'La Repubblica', il manager che lascerà il Tottenham è uno dei candidati per la panchina giallorossa insieme a quella di Juve e Milan. L'allenatore salentino verrà verosimilmente esonerato nelle prossime ore, in ogni caso non resterà oltre la scadenza di giugno. Conte vuole tornare in Italia e la Roma può essere una soluzione se Mourinho dovesse andare via a fine stagione. L'ex ct poteva arrivare a Trigoria già nel 2019, prima che la società virasse su Fonseca: "Oggi le condizioni non ci sono ma penso un giorno, prima o poi, io andrò ad allenare la Roma", aveva detto in un'intervista. Juventus e Milan le altre società in ballo in caso di separazione da Allegri e Pioli mentre i pessimi rapporti con Marotta e Ausilio escludono al momento un ritorno all'Inter.