Portogallo, Rui Patricio titolare dopo 4 mesi nel match contro il Liechtenstein

Rui Patricio torna titolare in Nazionale a distanza di 4 mesi. Roberto Martinez per il suo esordio sulla panchina del Portogallo, ha infatti scelto di affidarsi alle mane sicure ed esperto del numero 1 giallorosso che ieri in conferenza stampa ha definito uno dei capitani insieme a Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. Questa sera la nazionale lusitana affronterà il Liechtenstein nella prima gara delle qualificazioni a Euro 2024. L'ultima da titolare di Rui Patricio in Nazionale risaliva al 17 novembre 2022 nell'amichevole vinta 4-0 contro la Nigeria. L'ultima in gare ufficiali addirittura dal 12 giugno 2022 in Nations League contro la Svizzera.