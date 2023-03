Feyenoord-Roma, dall’Olanda: possibile trasferta vietata per i tifosi giallorossi

Le parole del capo della polizia olandese: "Se i tifosi del Feyenoord non sono i benvenuti a Roma, ha senso non permettere ai tifosi della Roma di venire a Rotterdam"

I rapporti tra le tifoserie di Roma e Feyenoord spaventano l'ordine pubblico. Il Sindaco Gualtieri ha già chiesto di vietare la trasferta agli ultras olandesi dopo i danni fatti nel 2015. Secondo il De Telegraaf anche i sostenitori giallorossi potrebbero restare a casa. Ne ha parlato il capo della polizia olandese: "Posso immaginare che se i tifosi del Feyenoord non sono i benvenuti a Roma, ha senso non permettere ai tifosi della Roma di venire a Rotterdam". Le due squadre si affronteranno ai quarti di Europa League: l'andata è in programma il 13 aprile, mentre il ritorno il 20 allo stadio Olimpico.