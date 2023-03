Napoli, Elmas: “Tifavo Roma. Totti il mio giocatore preferito, era un fenomeno”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn. Il giocatore dei partenopei ha parlato della grande stagione della sua squadra e ha raccontato un aneddoto che riguarda i colori giallorossi: "In Macedonia si guarda sempre il calcio italiano. Il mio giocatore preferito era Totti perché era un fenomeno, tifavo Roma. Dopo ho iniziato a guardare anche l'Inter". Queste le sue parole su Luciano Spalletti: "Il mister ha creato un gruppo buono, migliorato il gioco di squadra. Mi ha fatto giocare più velocemente, sono migliorato con lui. Questo calcio è divertente, poi sono tutti grandi calciatori. E dico tutti, non solo i primi undici. La palla va a mille all'ora in allenamento, come noi".