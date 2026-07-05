Il cartellone dedicato a Bryan e Manu al concerto record del cantautore romano
Ieri sera è andato in scena il concerto record di Ultimo, cantautore romano e romanista, nella spianata di Tor Vergata. Circa 250mila persone tra cui molti tifosi giallorossi che hanno deciso di trasformare "Ipocondria", singolo del 2018, in un coro dedicato a Cristante e Manu Koné. Sui social, tra tante foto e video, è spuntato anche lo scatto di uno striscione tra il pubblico che recita: "A me va bene anche Cristante, tanto c'ho Manu Koné". Una delle canzoni più celebri di Ultimo è diventata un coro a tinte giallorosse.
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