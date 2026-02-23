Wesley, relax ad alta quota: giornata sulla neve con la famiglia

Portati a casa i tre punti contro la Cremonese è tempo di pensare al big match con la Juventus, in programma domenica alle 20:45. Anche se Gasperini e i suoi ragazzi cominceranno a preparare la gara a partire da domani. Oggi, infatti, il tecnico ha concesso alla squadra un giorno di riposo per tornare a Trigoria al massimo delle energie. I giallorossi ne hanno approfittato, allora, per staccare un po' la spina e, tra loro, Wesley ha optato per una giornata sulla neve. Il brasiliano ha pubblicato su Instagram una serie di scatti in compagnia della famiglia in un paesaggio innevato. Da buon sudamericano, per nulla abituato a neve e ghiaccio, niente scii o snowboard, ma solo un semplice slittino, così da far divertire anche la piccola figlia. Ventiquattr'ore di relax prima di concentrarsi su una delle sfide più importanti della stagione.