Francesco Totti ha festeggiato tre giorni fa i 50 anni con un viaggio con tutta la famiglia a Las Vegas. Nel 2027, invece, l'ex capitano della Roma potrebbe sposarsi di nuovo. Ilary lo ha già fatto un mese fa con Bastian Muller, ora tocca a lui. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale Francesco e Noemi Bocchi si sposeranno a Roma. Una conferma ufficiale ancora non c'è stata, ma gli esperti di gossip riportano l'indiscrezione. Un nuovo capitolo per Totti che nel luglio del 2022 - dopo vent'anni di relazione - aveva annunciato la separazione con Ilary Blasi. Da quattro anni prosegue la relazione con Noemi e ora per entrambi potrebbe essere arrivato il momento del grande passo.