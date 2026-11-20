Totti è pronto a diventare una Belva. Francesco sarà tra gli ospiti della prossima edizione di 'Belve', il programma condotto da Francesca Fagnani. A confermarlo è stata la stessa conduttrice in un’intervista a 'Repubblica': "Ci sarà anche Totti tra gli ospiti della prossima edizione". Si parte il 24 novembre. Insieme all’ex capitano giallorosso sono già stati annunciati anche Pierfrancesco Favino e Gemma Galvani. Un altro appuntamento da non perdere per i tifosi della Roma. Sarà l’occasione per vedere Totti in una veste nuova.