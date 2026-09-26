"Quasi pronti per te". Noemi, la compagna di Totti, lancia il messaggio e infiamma le ultime ore prima dei 50 anni di Francesco. Un traguardo speciale per un giocatore che ha fatto la storia di Roma e della Roma. E che ha deciso di festeggiarlo dall'altra parte dell'oceano. Per questo compleanno, infatti, l'ex capitano ha scelto Las Vegas. Il Nevada sarà la location dei festeggiamenti. Totti, Noemi e i figli di entrambi sono volati ieri verso gli Stati Uniti, a bordo di un aereo privato. Nove ore di fuso rispetto a Roma, il tempo necessario per abituarsi al nuovo orario e poi subito in strada. Van a noleggio e via, alla scoperta della città. Il tempo, del resto, è poco. Domani sarà già il momento dei festeggiamenti, lunedì il rientro in Italia.

Noemi ha impegni con Ballando con le Stelle che non possono essere rimandati. Ma prima c'è ancora qualche ora per godersi Las Vegas. Anche un piccolo spazio per lo shopping. Cristian, il figlio di Totti, ha pubblicato una foto dall'interno di un negozio di abbigliamento della città. Poi la cena al Mon Ami Gabi, il ristorante francese all'interno del Paris Las Vegas. Un locale particolarmente conosciuto per la terrazza esterna, proprio di fronte al lago del Bellagio: uno dei punti più gettonati per godersi lo spettacolo delle fontane mentre si mangia. Poi tutti a riposare. Perché la giornata è praticamente arrivata. Domani Totti compie 50 anni. La sua famiglia è con lui. E Roma, anche da lontano, è pronta a condividere questo momento speciale con la sua leggenda.