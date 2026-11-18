Diego Tavano, procuratore di Bove, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Sportiva. L'agente ha parlato del futuro del centrocampista. Queste le sue parole: "Se il regolamento cambierà anche in Italia siamo pronti a un ritorno fantastico. Che sia a Firenze o a Roma, sicuramente una di queste due, non altrove. Il Warford spero sia una parentesi. Con tutto il rispetto per la società di Pozzo, che ringrazieremo per sempre per la possibilità che hanno dato ad Edoardo. All'inizio ha fatto un po' di fatica a ritrovare il ritmo, poi si è adattato. C'è tanta intensità, cambia poco rispetto alla Premier che è il nostro obiettivo”.