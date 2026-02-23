Dybala e Oriana Sabatini, la dolce attesa sui social: meno di un mese alla nascita

Paulo Dybala e Oriana Sabatini rinnovano il loro amore sui social con dolci foto di coppia in attesa che arrivi la loro primogenita. Nei post pubblicati dai due, Oriana mostra la pancia della loro futura figlia, accarezzata con affetto dal numero 21 della Roma. Una clessidra e un cuore sono gli emoji scelti dalla coppia, ad indicare che manca sempre meno al parto di Oriana. Il termine è fissato per l’11 marzo, quindi mancano appena 15 giorni. I fan hanno reagito con entusiasmo, inondando i post di cuori e commenti pieni di affetto per la coppia.