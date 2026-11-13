Sergio Castellitto non ha mai nascosto la sua fede giallorossa. E continua a credere nella Roma di Gasperini, tanto da non escludere nemmeno la possibilità di uno Scudetto. Il noto attore ha rilasciato un breve intervento a La Gazzetta dello Sport, nel quale ha raccontato le sue sensazioni sulla squadra, soffermandosi soprattutto sull'impatto del tecnico e sul talento di Mora. “La Roma può arrivare lontano. Da tifoso non dovrei dirlo, perché siamo inevitabilmente superstiziosi. Però quest'anno è accaduto qualcosa di magico che si era già intravisto nella stagione precedente. In alcune partite ho visto una squadra capace di fare cose che prima riusciva soltanto ad accennare. Certo, ci sono stati anche quei capitomboli drammatici e grotteschi, come quelli contro il Real, ma io ci credo. E ci credo soprattutto perché abbiamo un allenatore di primissimo livello. Non parlo soltanto delle sue capacità tecniche, sulle quali si potrebbe discutere a lungo. Penso che alla sua indiscutibile competenza calcistica corrisponda anche una certa ruvidezza etica nel comportamento, un tratto del suo carattere che apprezzo molto”.

Che cosa ha trasmesso Gasperini a questa Roma? “Una dannata sincerità. C'è qualcosa del suo carattere, del suo modo di essere, che è riuscito a trasmettere anche alla squadra. Vedo un gruppo motivato, che ha voglia di ripartire e di fare bene. Ci credo, anche a un nuovo Scudetto! Non dovrei dirlo, lo so: a casa nostra mi censurano e me lo vietano. Quando la Roma perdeva – perché adesso non perde più – sulla nostra casa calava una cappa di depressione. Soltanto uno spaghetto al pomodoro e un bicchiere di vino rosso riuscivano a risollevare un po' il morale. La Roma ci cambia proprio l'umore. Gasperini e la squadra hanno una responsabilità nei confronti dei tifosi: devono essere all'altezza di questo amore”.

Tra i giovani, Rodrigo Mora è uno di quelli che la entusiasma maggiormente? “Molto, molto. Mi piace anche il talento che deve ancora esprimere completamente. È un ragazzo che, anche fisicamente, ti fa chiedere come riesca a sgusciare in mezzo a tutti questi giganti che gli vengono incontro. Però mi fido molto del fatto che sia stato Gasperini a volerlo”.