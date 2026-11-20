La sosta per le Nazionali è finita anche per la Roma Primavera, che domani alle 15 affronterà il Cesena in trasferta. Di seguito le parole del tecnico Mattia Scala alla vigilia del match, rilasciate ai canali ufficiali del club giallorosso:

Mister, dopo questa sosta che gruppo ritroviamo? "Un gruppo sicuramente consapevole di ciò che ci attende, perché stiamo entrando nel vivo della stagione e siamo chiamati a crescere. Abbiamo di fronte una serie di partite da affrontare al meglio sia per il valore degli avversari sia per il peso specifico che hanno. Per fortuna abbiamo alcuni giocatori che sono stati recuperati, anche se ancora non sappiamo se schierarli tutti o eventualmente con quale minutaggio. Guardiamo anche con grande orgoglio a Paul, Gianmattei e Bonifazi, che sono impegnati nel campionato del mondo di categoria e ci auguriamo il meglio per tutti loro".

Che avversario è il Cesena? "Mi sembra una squadra simile al Verona che abbiamo affrontato prima della sosta. Finora ha subito pochi gol e ne ha segnati pochi. Mi aspetto di avere di fronte un blocco basso, ci chiuderanno tante giocate e quindi sarà difficile. E' una buona occasione per dimostrare di poter crescere su un aspetto che a volte ci ha visti andare in difficoltà, proprio in situazioni come quelle che mi aspetto di trovare domani. Ci siamo focalizzati molto su questo tema e mi aspetto di vedere un passo in avanti per atteggiamento e concentrazione".

Come ha lavorato la squadra in questi giorni? "Ho visto una intensità alta, siamo stati più brillanti a livello fisico anche contando sul fatto che il periodo di sosta ha dato modo di recuperare energie. Questo in allenamento si è visto. Inoltre il recupero di alcuni calciatori ha fatto sì che si alzassero sia la qualità sia la competitività nel lavoro quotidiano e questo non potrà che farci bene".

Poi ci sarà la Youth League. "Non ci pensiamo e non facciamo calcoli, c'è tempo. La cosa fondamentale è il Cesena. Vogliamo tornare alla vittoria in campionato. Ci è mancata la continuità nelle vittorie e dobbiamo modificare questo dato".