Giornata amara per la Roma Primavera, che non è andata oltre il pari contro l'Empoli al Tre Fontane. All'iniziale vantaggio di Camara ha risposto il rigore di Perin a fine primo tempo e il risultato non è cambiato nella ripresa. I giallorossini sono ora secondi in classifica a quota 12, con gli stessi punti proprio degli azzurri e del Bologna, a -2 dall'Inter capolista. Di seguito le parole di mister Scala ai canali ufficiali del club giallorosso nel post-gara:

Un pareggio che lascia l'amaro in bocca. "Abbiamo perso un'occasione per agganciare l'Inter in classifica. La squadra non mi è piaciuta dal punto di vista dell'agonismo e del coraggio. Nell'azione che ha portato alla concessione del calcio di rigore per l'Empoli non siamo stati affatto bravi. Poi c'è stata una reazione e abbiamo anche avuto alcune occasioni per poterla vincere, ma mi aspetto molto di più".

Ci sono anche i meriti dell'Empoli. "Loro finora non hanno mai perso. Sono una squadra ordinata in fase di non possesso e che ha provato ad attaccarci in fase di transizione. Hanno avuto i loro meriti, ma noi siamo stati troppo sotto ritmo. Non ho visto quell'agonismo e quel veleno calcistico per poter vincere la partita che invece in altre situazioni ci aveva aiutato a portare a casa il risultato. Deve essere la base per portare a casa ogni risultato e per poter crescere sia individualmente sia collettivamente".

La vicinanza con la sfida di Youth League contro il Real Madrid ha condizionato la prestazione? "No, era importante solo questa partita. Sapevamo che con una vittoria potevamo andare al comando della classifica e questo ci avrebbe dato ancora più autostima e forza in vista della gara di Youth League. Ma eravamo concentrati solo sull'Empoli".

Tra le cose da imparare c'è anche il saper resettare dopo una brutta prestazione e guardare avanti. "Bisogna resettare e anche fare tesoro di queste brutte partite per migliorare, per crescere. A cominciare dalla partita di mercoledì, che dobbiamo affrontare al meglio".