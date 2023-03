Roma-Juventus ore 20:45 LIVE, ufficiale: giocano Wijnaldum e Dybala. Fuori Abraham

I giallorossi devono ritrovare il successo dopo il ko esterno contro la Cremonese di martedì scorso. Davanti la formazione di Allegri reduce da 4 vittorie consecutive

Redazione

Manca sempre meno al big match tra Roma e Juventus. La formazione di Mourinho deve rialzare la testa dopo la pesante sconfitta contro la Cremonese nell'ultimo turno che ha stroncato l'entusiasmo figlio della vittoria europea contro il Salisburgo. Qualche dubbio di formazione per lo Special One visto l'attacco influenzale accusato da Pellegrini negli ultimi giorni. Il capitano dovrebbe però stringere i denti e confermare la sua presenza nel reparto offensivo insieme a Paulo Dybala e Tammy Abraham. In difesa torna Smalling dopo la squalifica con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce.

ROMA 0-0 JUVENTUS

19:50 - 5 mar La formazione ufficiale della Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. 19:49 - 5 mar La formazione ufficiale della ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum; Dybala. 19:45 - 5 mar La Roma è arrivata allo Stadio Olimpico. Manca sempre meno al fischio d'inizio del match contro la Juventus

Roma-Juventus, le formazioni ufficiali — ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum; Dybala. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Llorente, Kumbulla, Celik, El Shaarawy, Camara, Bove, Abraham, Volpato, Belotti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Bonucci, Chiesa, Gatti, Iling Junior, Miretti, Kean, Paredes, Pinsoglio, Pogba, Rugani, Soulé, Barrenechea.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Carboni-Lo Cicero. IV uomo: Ayroldi. Var: Aureliano. Avar: Paganessi.

PREPARTITA - La Roma deve ritrovare il successo in campionato dopo il passo falso di martedì contro la Cremonese per arrivare al meglio all'impegno europeo contro la Real Sociedad. I giallorossi, dal possibile aggancio al secondo posto, sono scivolati al quinto posto in classifica a 3 punti dalle milanesi e a quattro dalla Lazio.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione legato in particolare a Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso negli ultimi giorni h accusato un attacco influenza che lo ha debilitato. Ieri si è regolarmente allenato con il gruppo nonostante le sue condizioni non siano ottimali e oggi dovrebbe stringere i denti per fare coppia con Dybala alle spalle di Abraham. Torna in panchina Wijnaldum dopo la buona prestazione contro la Cremonese. A centrocampo la coppia Matic-Cristante. Sulle fasce torna Karsdorp con Spinazzola sulla corsia opposta.

DOVE VEDERLA - La partita tra Roma e Juventus sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Sono diverse le modalità per poterla vedere in TV: la prima è collegare il proprio smart tv a internet e accedere all'app della piattaforma, in alternativa ci si può connettere a DAZN tramite console di gioco come Playstation e Xbox o tramite dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Il commento della partita sarà affidato a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. In alternativa sarà possibile seguire il match anche con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quella di questa sera sarà la sfida numero 199 tra Roma e Juventus in tutte le competizioni. I precedenti sorridono ai bianconeri con 95 successi a fronte dei 55 pareggi e delle 45 vittorie giallorosse. Il successo contro la formazione di Allegri tra le mura amiche manca dal 12 maggio 2019, quando la Roma riuscì ad imporsi grazie alle reti di Under e Florenzi. Totti è il recordman romanista nelle sfide contro la Juventus. Lo storico capitano ha all’attivo 39 partite e 10 gol ai bianconeri.