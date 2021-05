La Roma femminile vince la Coppa Italia: battuto il Milan 3-1 ai rigori

Le giallorosse di Betty Bavagnoli hanno vinto il primo trofeo della storia del club

La Roma Femminile ha vinto il suo primo trofeo nella storia: la Coppa Italia. Una cavalcata importante quella delle giallorosse, che in semifinale hanno eliminato la Juventus campione d'Italia. In finale è stata battaglia con il Milan , una squadra che le ragazze di Betty Bavagnoli non hanno mai battuto in campionato. I tempi regolamentari e supplementari finiscono 0-0, e così la partita si decide ai rigori. Un'ottima Ceasar ne para due, poi il palo fa il resto. Delle giallorosse sbaglia solamente Linari , mentre sui piedi di Bernauer c'è il rigore del 3-1, quello decisivo che consegna la coppa alla Roma .

Che occasione per la Roma. Andressa riesce a prendere un pallone sbagliato da un'avversaria e mette un cross al centro per Thomas che non ci arriva per un soffio.

LA PARTITA - La gara inizia subito a mille. La prima occasione è per il Milan, con Dowie, a poco meno di quaranta secondi. Giugliano poi qualche minuto dopo prende anche la prima ammonizione della partita. Tutto fa presagire che la gara è indirizzata da un lato e invece le due squadre iniziano a studiarsi. Nel primo tempo ci sono state poche occasioni, una di queste con PalomaLazaro che di testa, su calcio d'angolo, trova solo la rete esterna. Nella ripresa il primo brivido l'ha dato la Roma con Thomas che sola in area non riesce a trovare la porta. A pochi secondi dai supplementari Bernauer rischia di chiudere la partita con una grande conclusione dalla distanza, che finisce di qualche centimetro fuori. Terminano i tempi regolamentari ma le calciatrici sono stanche e non riescono a sorreggere i ritmi di gioco. Poche occasioni in questo frangente, una direttamente da calcio d'angolo con Ceasar che smanaccia fuori il pallone sul palo. Swaby poi salva la porta della Roma ma rischia allo stesso tempo di farsi autogol. Mauri in area cerca Giacinti che era libera e così il difensore giallorosso si mette tra la palla e l'avversaria e la manda sopra la traversa. Poco prima del termine dei supplementare, Hasegawa da fuori area calcia al volo di sinistro e Ceasar respinge. Subito dopo ci riprova Boquete dalla distanza e ancora una volta il portiere giallorosso respinge. Non c'è più tempo. La partita si decide ai rigori: la prima ad andare dal dischetto è Boquete. Ceasar para! Giugliano invece realizza il primo rigore per le giallorosse. Agard segna la prima rete per le rossonere, così come Serturini. Ceasar, quindi, para ancora una volta su Grimshaw. Linari avrebbe potuto chiudere i conti e invece spara alto. Ma ci pensa TucceriCimini a restituire il favore colpendo il palo. E' tutto nei piedi di Bernauer, che infatti realizza il rigore. La Roma vince la Coppa Italia, il primo trofeo della storia.