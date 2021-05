Coppa Italia femminile, Linari: “Milan forte, ma la Roma merita di vincere”

La giocatrice giallorossa, tra le più esperte in campo, parla a pochi minuti dalla finale

A pochi minuti dalla sfida che vale una stagione, la finale di Coppa Italia femminile, una delle stelle della Roma, Elena Linari, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima della sfida col Milan:"È l'inizio di un grande percorso cominciato tre anni fa, un progetto che deve partire nel migliore dei modi. Vorremmo cominciarlo portando a casa la coppa. Non è stato facile arrivare qui, conosciamo il valore del Milan ma siamo la Roma e questo club merita di alzare trofei. Come si prepara questa partita? Difficile prepararle, trovare le parole giuste, ci si affida a immagini o parole secche e dirette. Partite così si preparano nel tempo, con altre sfide così. È il coronamento di un sogno per tutte noi, il campo dirà la verità".