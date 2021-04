Cagliari-Roma 18:00 diretta LIVE: formazioni, torna Smalling

I giallorossi alla Sardegna Arena scendono in campo per la 33^ giornata di campionato

Dopo il pareggio contro l'Atalanta la Roma non può più fare passi falsi. Alle 18:00 i giallorossi scendono in campo alla Sardegna Arena nella 33^ giornata di campionato. Fonseca vuole arrivare nelle migliori condizioni a una partita fondamentale per la stagione, quella col Manchester, e contro i rossoblù farà del turnover. Il portoghese potrà contare sul recupero di alcuni giocatori che sono stati fermi ai box: Smalling su tutti, che si candida a un posto da titolare in difesa vista la squalifica di Ibanez. Davanti torna titolare Mayoral, alle sue spalle Carles Perez e Pellegrini. Anche il Cagliari ha bisogno di fare punti: i rossoblù sono impegnati nella lotta salvezza e ogni partita sarà fondamentale. Semplici però non potrà contare su Nainggolan, squalificato, né su Cragno e Pereiro, positivi al coronavirus.