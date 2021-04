Dove vedere Cagliari-Roma 18:00 in TV e in LIVE streaming

Fonseca ritrova Smalling nella sfida con i sardi e fa turnover in vista dello United

Testa al campionato, poi il Manchester United. Ha chiesto questo Fonseca alla sua Roma in conferenza stampa, conscio dell'importanza a livello psicologico di arrivare con una vittoria alla partita più importante della sua gestione. Oggi alle 18 alla Sardegna Arena l'avversario è un Cagliari ancora pesantemente invischiato nella corsa salvezza e alla disperata ricerca di punti per uscire dalla zona rossa della classifica.

Motivazioni sì, ma è fondamentale preservare le energie. Ecco allora un massiccio turnover per la Roma, con le solite staffette e il rientro fondamentale di Smalling e degli altri infortunati. I rossoblù invece dovranno fare a meno del grande ex di turno Nainggolan, squalificato, e di Cragno, out da tempo a causa del Covid.

Cagliari-Roma: canale tv e diretta streaming

Partita: Cagliari-Roma

Data: 25 aprile 2021

Orario: 18.00

Canaletv: Sky Sport Serie A (202 satellite), Sky Sport (251 satellite)

Streaming: Sky Go, NOW TV

Orario Cagliari-Roma

Il fischio d'inizio di Cagliari-Roma, sfida valevole per la 33esima giornata di Serie A, è fissato per le 18 di questo pomeriggio. La partita si gioca alla "Sardegna Arena".

Dove vedere Cagliari-Roma in tv

La partita andrà in onda in esclusiva su Sky Sport. I canali che trasmetteranno la sfida tra Cagliari e Roma saranno Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Gentile e Nando Orsi.

Dove vedere Cagliari-Roma in diretta streaming

Cagliari-Roma, match in programma alle 18.00 di oggi, sarà trasmesso anche in streaming. Per seguirlo da pc, smartphone e tablet si potrà usare l'app gratuita Sky Go o in alternativa utilizzare la piattaforma Now tv.

Cagliari-Roma probabili formazioni

Turnover massiccio per Fonseca in previsione della gara di Europa League con il Manchester United di giovedì prossimo. Il tecnico portoghese lancia dal 1' Smalling per fargli mettere preziosi minuti nelle gambe. Diversi i cambi negli altri reparti, conferma per Villar nonostante le ultime settimane in calo a livello di rendimento.

CAGLIARI(3-4-1-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro; Simeone, Pavoletti. All. Semplici

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Perez, Pellegrini; Borja Mayoral. All. Fonseca