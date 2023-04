Roma a Torino per una Pasqua in zona Champions. Ma Juric vuole vendicarsi

I giallorossi nel 2023 hanno vinto 7 partite, meglio solo Napoli e Juve. All'andata la rimonta con Matic e il rigore sbagliato da Belotti. E i bookmakers dicono Mou, favorito nelle quote

Redazione

La Roma nell'uovo di Pasqua spera di trovare tre punti per la Champions. Nel weekend in cui tutti scendono in campo tra venerdì e sabato per le 29esima giornata di campionato, i giallorossi devono tenere lontane le paure dalle inchieste della Procura sulle plusvalenze e pensare solo al Torino di Juric. Fischio d'inizio sabato pomeriggio alle 18.30. I granata arrivano dall’1-1 contro il Sassuolo, la squadra di Mourinho ha superato 3-0 la Sampdoria nell’ultimo turno di A. Ora la formazione di Juric è decima in classifica, -10 dal sesto posto dell’Atalanta che vale la Conference. I giallorossi sono quinti con 50 punti e non vogliono staccarsi dal treno Champions.

Torino e Roma, gli ultimi risultati — Dall’inizio del 2023, solo il Napoli (10) e la Juventus (9) hanno vinto più partite della Roma in Serie A (7, come la Lazio). I giallorossi sono una delle due squadre che hanno perso meno punti da situazione di vantaggio: appena due. Il Torino ne conta ben 12, due dei quali proprio nel match d’andata contro la formazione di Mourinho (pareggio di Matic dopo l’1-0 di Linetty). Come riporta Oddschecker, gli uomini di Juric hanno perso senza segnare l’ultimo match casalingo di campionato e non incassano due k.o. interni di fila restando a secco di reti da maggio 2022.

I precedenti — Torino e Roma hanno pareggiato solo una delle ultime 14 sfide di A: 10 vittorie per i giallorossi e tre per i granata nel parziale. La gara d’andata del 13 novembre scorso è però terminata 1-1. Le due squadre non chiudono entrambi i confronti stagionali in campionato col segno X dal 94/95, con Sonetti e Mazzone sulle rispettive panchine. Come analizzato da Oddschecker, la formazione di Mourinho ha vinto quattro delle ultime sei trasferte col Torino in A (2P).

Le quote — Secondo i principali siti scommesse, la Roma ha più chance di vittoria rispetto agli avversari: il segno 1 è valutato 2.45 da Sportbet, 2.40 per Betway e 2.39 su Novibet. L’eventuale successo del Torino è quotato 3.40 da Betfair, 3.33 su Betway e 3.31 secondo Netbet. Mentre l’X è offerto 3.10 su Leovegas e Sportbet, 3.04 secondo Netbet. Stando alle valutazioni dei bookmaker, l’Under 2.5 è la giocata più probabile: 1.50 la proposta di Leovegas, 1.47 quella di Planetwin e 1.45 secondo Better. Mentre l’Over 2.5 ha una quota molto alta: 2.75 su Bet365, 2.60 per Leovegas e 2.50 secondo Planetwin. Attenzione anche al segno No Gol: valutato 1.70 da Snai, 1.67 su Bet365 e 1.66 secondo Leovegas. L’eventualità che entrambe le squadre segnino è più complicata secondo le analisi dei bookmaker: 2.20 la proposta di Betfair, 2.15 quella di Leovegas e 2.06 secondo Planetwin.