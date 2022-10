Roma favorita con il Lecce. E Mou vuole approfittare degli altri scontri diretti

I giallorossi, nettamente favoriti per i bookmakers, ospitano la squadra di Baroni all'Olimpico e vogliono riscattare la sconfitta in Europa contro il Betis

Redazione

Qual è la vera Roma? Quella che col carattere è tornata da San Siro con tre punti oppure quella imprecisa e distratta dell'Europa League? La risposta potrebbe arrivare già domenica sera, quando all'Olimpico arriva il Lecce di Baroni. I giallorossi devono scendere dalle montagne russe che l'hanno accompagnata in questo inizio di stagione e hanno bisogno di tre punti per continuare la corsa nel gruppo di testa. Fischio d'inizio alle 20.45 e Mourinho vorrebbe approfittare degli scontri diretti: Udinese-Atalanta, Fiorentina-Lazio e soprattutto Milan-Juventus per rosicchiare punti alle avversarie.

Come arrivano Roma e Lecce

La Roma - reduce dal 2-1 in casa contro il Betis che ha complicato il girone di Europa League - ha perso solo una delle ultime 11 gare casalinghe in Serie A (6 vittorie e 4 pareggi), proprio la più recente contro l’Atalanta. I giallorossi non collezionano due k.o. consecutivi in casa in campionato da gennaio 2020. Smalling e compagni non hanno tenuto la porta inviolata in alcuna delle ultime quattro gare di A, dopo aver registrato quattro clean sheet nelle cinque precedenti. Come analizzato da Oddschecker risale a febbraio 2021 l’ultima occasione in cui i giallorossi hanno subito gol in cinque partite di fila in campionato. Il Lecce ha pareggiato quattro delle prime otto gare ed è l’unica squadra che non ha ancora trovato la rete nel corso della prima mezz'ora di gioco. Tuttavia, nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo ha realizzato ben quattro reti, meno solo del Napoli (sei).

I precedenti e il bilancio

La Roma ha vinto otto delle recenti nove gare di A contro il Lecce (segnando una media di 2.4 gol a partita), l’unica eccezione è un 4-2 dei pugliesi il 7 aprile 2012. Dopo aver vinto la prima trasferta in assoluto contro la Roma in campionato (3-2 il 20 aprile 1986), come riporta Oddschecker, il Lecce non ha trovato il successo in nessuna delle successive quindici sfide (2 pareggi, 13 sconfitte). La squadra di Mourinho potrebbe ottenere tre successi contro squadre neopromosse nelle prime dieci giornate di campionato per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1997/98 e il 2004/05 (quando però le squadre provenienti dalla B affrontate furono cinque).

Le quote

Secondo i bookmaker, la Roma è nettamente favorita per la gara dell’Olimpico: il segno 1 vale 1.40 per Goldbet, Better e Snai. Mentre l’eventuale successo del Lecce è proposto addirittura 9.50 da Betfair, Goldbet e Better. L’X è quotato 5.25 su Bet365, 5 secondo Sisal e Snai. Probabile che sia una gara con più di due reti segnate: l’Over 2.5 è offerto a 1.83 da 888Sport e Leovegas, 1.80 da Sisal. La giocata inversa si attesta a quota 2 per Bet365 e Betfair, 1.96 secondo Planetwin. Stando alle valutazioni degli analisti, il No Gol può essere una buona chance: 1.73 la quota proposta da Snai, 1.67 quella di Leovegas e Planetwin. Più alto il valore del Gol: proposto 2.20 da Bet365, 2.15 su Leovegas e 2.10 secondo Goldbet.