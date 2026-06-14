Per la Lazio si conferma una stagione nerissima, tra i problemi societari e il nono posto in classifica che la costringerà anche a giocare il preliminare di Coppa Italia ad agosto. E ovviamente il ritorno della Roma in Champions League con un progetto ambizioso. A Formello si va verso la rivoluzione, oltre al cambio di allenatore, anche per il reparto sanitario. Il posto di medico sociale andrà con ogni probabilità a Emanuele Gregorace, giovane ma con un percorso già importante alle sue spalle. In particolar modo alla Roma, dove ha trascorso la sua avventura principale dal 2020 al 2025. Non a caso sul suo profilo Instagram è pieno di scatti in campo e a Trigoria con i giocatori giallorossi, da Koné a Dybala e Paredes. Oltre alle varie emoji giallorosse nelle didascalie delle foto, i vari like e commenti d'affetto di tutti i calciatori, compresi El Shaarawy, Pisilli e Svilar sintomo di un grande legame con i colori romanisti. Un aspetto che ha aumentato a dismisura il malumore e la rabbia dei laziali, che sui social hanno sottolineato quella che è l'ennesima beffa della gestione Lotito. "Via i romanisti dalla Lazio!", "Pure il medico è romanista", "Un altro romanista nella Lazio, siamo senza speranze!", "Tra un po' vende Formello e andiamo direttamente a Trigoria!" Il riferimento è allo stesso Lotito, che decine di anni fa era spesso presente in tribuna per le partite della Roma, ma anche del capo della comunicazione della Lazio Emanuele Floridi.