Roma, maggio il mese decisivo: a Monza la prima tappa della corsa Champions

I giallorossi, dopo l'1-1 contro il Milan, scendono in campo mercoledì alle 21 allo U-Power Stadium nel turno infrasettimanale. Mourinho senza tanti infortunati si aggrappa a Pellegrini e Abraham

La Roma torna subito in campo per la 33esima giornata di campionato nel turno infrasettimanale. La squadra di Mourinho è ospite del Monza all’U-Power Stadium: fischio d’inizio mercoledì alle 21. La squadra di Palladino arriva dal successo per 2-0 contro lo Spezia, i giallorossi hanno pareggiato 1-1 contro il Milan lo scorso weekend.

Roma e Monza, gli ultimi risultati — Il Monza sta vivendo un gran momento: tre successi di fila per la formazione di Palladino. L’ultima sconfitta è arrivata il 2 aprile contro la Lazio. Ora Carlos Augusto e compagni sono decimi in classifica con 44 punti, il fondo della classifica è ormai lontano. La Roma invece non vuole perdere il treno Europa, i giallorossi sono sesti a 57: gli stessi punti di Milan e Inter. I nerazzurri quarti occupano l’ultimo posto utile per la qualificazione in Champions, la lotta è ancora aperta. Dopo aver superato 4-1 il Feyenoord nei quarti di ritorno di Europa League, la squadra di Mourinho in campionato ha perso contro l’Atalanta e pareggiato con il Milan. I giallorossi non possono più sbagliare, a partire dalla sfida con il Monza. Come riporta Oddschecker, i biancorossi hanno tenuto la porta inviolata in due delle ultime tre gare. E nel parziale hanno subito soltanto due reti.

Statistiche e precedenti — Monza e Roma si sono affrontate quattro volte in totale. Il bilancio dei precedenti è tutto in favore dei giallorossi con tre vittorie contro un solo successo conquistato dagli avversari. Nella gara d’andata all’Olimpico i padroni di casa si sono imposti 3-0: doppietta di Dybala e gol di Ibanez. Come riporta Oddschecker, l’unica volta che i biancorossi hanno superato la Roma è stata ai gironi di Coppa Italia del 1988: 2-1 al 90’, di Casiraghi e Mancuso le reti decisive. Non bastò ai giallorossi il gol di Giannini. Le squadre erano allenate da Frosio e Liedholm.

Le quote — Secondo i principali siti scommesse, la Roma ha molte più chance di vittoria: il segno 2 è quotato 2.25 da Sportbet, 2.21 per Daznbet e 2.20 su Novibet. L’eventuale successo del Monza è proposto 3.54 da Daznbet e Netbet, 3.50 per Leovegas. Mentre l’X è offerto 3.25 da Sportbet, 3.15 su Betway e Planetwin. L’Over 2.5 ha una quota alta: 2.50 su Bet365, 2.35 per Leovegas e Better. L’Under è invece più probabile per i bookmaker: 1.60 secondo Leovegas, 1.55 su Planetwin e Starcasinò Bet. Attenzione anche al segno Gol: 2.07 l’offerta di Starcasinò Bet, 2.05 quella di Bet365 e 2.02 secondo Leovegas. Il No Gol resta a 1.78 su Planetwin, 1.75 per Snai e Betfair.