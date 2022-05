Fiorentina-Roma, in palio l’Europa League. Per i bookmakers viola favoriti

La squadra di Italiano è in un momento nero e cerca un riscatto per agganciare in classifica proprio Mourinho

Redazione

Il pensiero di tutti è a stasera, quando la Roma avrà l'occasione di conquistare la Conference League in un Olimpico stracolmo contro il Leicester. Mourinho vuole entrare nella storia del club e farlo già al primo anno sarebbe un modo per accelerare quel processo che per stessa ammissione dello Special One aveva bisogno di tempo. Già da domani però sarà tempo di pensare di nuovo al campionato e in particolare alla Fiorentina, prossima avversaria in Serie A. Si gioca lunedì alle 20.45 al Franchi ed è un match importantissimo per la qualificazione all'Europa League. I viola di Italiano vogliono uscire da un periodo tutt’altro che roseo.

Gli ultimi risultati di Roma e Fiorentina

L'ultimo mese per la Fiorentina è stato da incubo. Dopo la sconfitta contro la Juve in Coppa Italia sono arrivate quelle consecutive in campionato contro Salernitana, Udinese e Milan. L’ultima vittoria risale al 16 aprile contro il Venezia grazie alla rete di Torreria. Anche la Roma di Mou non è in un momento brillantissimo in campionato ma molte delle energie fisiche e mentali sono state dedicate alla Conference. Nelle ultime tre partite sono arrivati il pareggio con Napoli e Bologna e la sconfitta con l'Inter.

Il pericolo numero uno per la Fiorentina è ovviamente Tammy Abraham che è anche il miglior marcatore dei giallorossi. Come rivelato da OddsChecker, c’è il 18.2% di possibilità che sia lui il primo a segnare. Più basse invece le quote per Piatek che ha il 15.4% di sbloccare la gara per primo.

I precedenti

Fiorentina e Roma si sono sfidate 190 volte: 66 sono le vittorie dei giallorossi, così come i pareggi. Leggermente più bassi i successi viola che in casa si fermano a 58. Il match d’andata disputato allo stadio Olimpico finì 3-1 (era la prima giornata di campionato e l'esordio in Serie A della Roma di Mourinho) con le reti di Mkhitaryan e la doppietta di Veretout. Come informa OddsChecker l’ultima vittoria della Fiorentina in casa contro la Roma risale al 2016 quando i viola vinsero di misura grazie alla rete di Badelj.

Le quote

Secondo le rilevazioni di OddsCheckerla Fiorentina è leggermente favorita per la vittoria finale con il 40%di possibilità conquistare i tre punti. Di poco inferiore invece la probabilità che vincano i giallorossi con il 35.1% di chance. Il segno X ha il 29.4% di possibilità di realizzarsi considerando anche il massimo equilibrio nei precedenti. Attacchi e difese delle due squadre si equivalgono: 55 reti segnate dalla Roma, 54 dalla Fiorentina. I reparti arretrati hanno subito rispettivamente 40 e 47 gol. L’equilibrio è quasi perfetto anche per i segni Under 2.5 e Over 2.5. C’è infatti il 54.6% di possibilità che il match finisca con almeno tre reti; allo stesso tempo c’è il 50% di probabilità che invece i gol siano non più di due. Alte invece le chance, al 60.2%, che sia Fiorentina che Roma vadano in gol. Meno probabile, al 44.4%, che una delle due squadre non riesca a segnare neanche una rete.