Ziolkowski vuole spazio: nuovi contatti in Premier dopo l’offerta rifiutata a gennaio

Il difensore polacco spera di giocare di più e su di lui ci sono interessamenti dall'Inghilterra e anche dalla Germania

Jan Ziolkowski è uno dei nomi che in estate può diventare protagonista del mercato della Roma. Il difensore polacco ha trovato pochissimo spazio soprattutto nelle ultime settimane e per questo reclama più spazio. Come racconta su X la giornalista Eleonora Trotta, a gennaio i giallorossi hanno rifiutato circa 20 milioni di euro dalla Premier. Ma di recente sono ripresi i contatti con i club inglesi interessati che potrebbero provare un rilancio. L'ex Legia ha estimatori anche in Germania.