Il giovane portiere polacco già da domani sarà agli ordini del tecnico degli umbri Aimo Diana

Redazione
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La Roma cede un altro giovane. Si tratta di Radoslaw Zelezny, portiere polacco classe 2006 che andrà a giocare in Serie C: l'ex Juventus sarà presto un nuovo giocatore del Perugia con un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Anche se i giallorossi - come riporta 'Tuttomercatoweb.com' - manterranno in ogni caso anche un controriscatto a loro favore. Zelezny era arrivato un anno fa a Trigoria con un contratto fino al 2029 con opzione per un'altra stagione: già domani si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra agli ordini dell'allenatore Aimo Diana.

Zelezny Ghilardi AS Roma v Bologna FC 1909 - Serie A

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