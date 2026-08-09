Nahuel Molina è in arrivo a Roma. L'argentino è pronto a sbarcare nella capitale per cominciare la sua nuova avventura giallorossa: domani infatti nel tardo pomeriggio sarà in città in modo da mettersi a disposizione di Gasperini il prima possibile. I documenti sono stati scambiati nel pomeriggio, l'affare era già stato chiuso nei giorni scorsi: i giallorossi verseranno all'Atletico Madrid 17 milioni di euro complessivi, 13 più 4 di bonus. Molina firmerà un contratto di quattro anni: sarà il terzo acquisto dell'estate romanista.