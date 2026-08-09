L'argentino si metterà a disposizione di Gasperini dopo aver firmato un contratto di quattro anni
Gasperini: "Partita pessima. D'Amico sta trattando giocatori giovani ma importanti"
Nahuel Molina è in arrivo a Roma. L'argentino è pronto a sbarcare nella capitale per cominciare la sua nuova avventura giallorossa: domani infatti nel tardo pomeriggio sarà in città in modo da mettersi a disposizione di Gasperini il prima possibile. I documenti sono stati scambiati nel pomeriggio, l'affare era già stato chiuso nei giorni scorsi: i giallorossi verseranno all'Atletico Madrid 17 milioni di euro complessivi, 13 più 4 di bonus. Molina firmerà un contratto di quattro anni: sarà il terzo acquisto dell'estate romanista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Rodrigo Mora, Roma in pole: prima offerta ufficiale da 25 milioni. La richiesta del Porto
Calciomercato AS Roma
Endrick riflette, Roma e Aston Villa alla finestra. E il Real può partecipare all'ingaggio
Calciomercato AS Roma
Milan-Soulé, ieri nuovi contatti con gli agenti: la Roma chiede 35 milioni
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma LIVE: prima offerta su Rodrigo Mora. Endrick tra Roma e Aston Villa
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti