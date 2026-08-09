L'argentino si metterà a disposizione di Gasperini dopo aver firmato un contratto di quattro anni

Redazione
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Gasperini: "Partita pessima. D'Amico sta trattando giocatori giovani ma importanti"

Nahuel Molina è in arrivo a Roma. L'argentino è pronto a sbarcare nella capitale per cominciare la sua nuova avventura giallorossa: domani infatti nel tardo pomeriggio sarà in città in modo da mettersi a disposizione di Gasperini il prima possibile. I documenti sono stati scambiati nel pomeriggio, l'affare era già stato chiuso nei giorni scorsi: i giallorossi verseranno all'Atletico Madrid 17 milioni di euro complessivi, 13 più 4 di bonus. Molina firmerà un contratto di quattro anni: sarà il terzo acquisto dell'estate romanista.

molina Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports

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