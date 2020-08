Zappacosta, l’agente incontra la Fiorentina. Trattativa in salita per Florenzi

Settimane calde, per il calciomercato della Roma e per quello della Fiorentina. La società di Rocco Commisso prosegue nell’obiettivo di rinforzare il reparto difensivo: dopo la possibilità di un arrivo di Thiago Silva a parametro zero, si lavora per la fascia destra. Secondo quanto riporta Sky Sport, i dirigenti della Fiorentina hanno incontrato l’agente di Davide Zappacosta e Alessandro Florenzi, Alessandro Lucci. Possibile un prestito del primo direttamente dal Chelsea, mentre per l’ex capitano della Roma la trattativa è più complicata: al momento Florenzi risulta essere più vicino all’Everton di Carlo Ancelotti.