Xhaka-show con la Francia, i tifosi dell’Arsenal: “Non vendetelo alla Roma”

I tifosi Gunners dopo le buone prestazioni del centrocampista svizzero sono contrari alla cessione: "Il cartellino vale 10 milioni di sterline in più ora"

Una partita straordinaria quella di Granit Xhaka contro la Francia. La sua Svizzera elimina i Bleus ai calci di rigore, ma durante la partita spicca la prestazione del capitano numero 10. Il centrocampista smista palloni in campo ma si mette in mostra quando regala l'assist vincente per la rete del 3-3 di Gavranovic. I tifosi della Roma hanno seguito con particolare interesse la partita perché proprio Xhaka potrebbe essere il primo acquisto del calciomercato estivo. "Partita sontuosa di Xhaka", scrive Milo, mentre Mauro già lo vede a combattere tra le fila giallorosse: "E' un condottiero, è romano". Se da una parte però c'è l'entusiasmo per un potenziale nuovo acquisto, dall'altra c'è chi non vuole lasciarlo andare via, o almeno non alle cifre su cui stanno trattando. "Perché lo stiamo vendendo per 17 milioni di sterline?", Dan invece chiede di alzare la posta: "Il cartellino vale 10 milioni di sterline in più ora". "Per favore, non vendetelo", chiede un altro tifoso su Twitter. Ma c'è anche chi vede nelle prestazioni dell'Europeo un'occasione per fare un affare: "Alzate il prezzo di altri 5 milioni e vendetelo ora! Battete il ferro finché è caldo".