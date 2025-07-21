La trattativa tra la Roma e il Flamengo per Wesley è entrata in una fase di attesa. Come riporta TNT Sports Bar, il club brasiliano ha chiesto 48 ore di tempo prima di dare una risposta definitiva sull’operazione: l’obiettivo del club carioca è individuare un sostituto del terzino classe 2003 prima di autorizzarne la partenza. Di fronte a questa richiesta, la Roma ha scelto la via della prudenza e ha deciso di concedere il tempo richiesto, in attesa che i carioca sciolgano le ultime riserve. I contatti tra le parti restano vivi, con un’intesa economica che appare ormai vicina. Wesley, da parte sua, ha già dato il via libera al trasferimento in giallorosso. La situazione è in evoluzione.