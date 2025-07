Wesley-Roma, ci siamo: operazione in chiusura, Flamengo pronto ad accettare

IL traguardo sembra ormai essere a portata di mano. Wesley e la Roma si uniranno presto e Gasperini avrà finalmente il suo nuovo esterno. Come riporta Fabrizio Romano, l'operazione è in chiusura ed è questione di tempo prima che arrivi l'ok definitivo al trasferimento. Il Flamengo è pronto ad accettare l'offerta giallorossa di 25 milioni di euro più bonus. Nella notte il calciatore brasiliano non ha giocato neanche un minuto nella gara contro il Fluminense, proprio perché è pronto a partire in direzione Capitale. La Roma si prepara ad accogliere Wesley.