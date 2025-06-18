Wesley Vinícius França Lima, un nome che sa di talento puro e di futuro brillante. Nato il 6 settembre 2003 ad Açailandia, nel cuore del Brasile, il giocatore del Flamengo è un terzino destro che incarna la velocità e l'eleganza del calcio brasiliano. Con il suo passo fluido e la capacità di bruciare il campo, è dotato di un'ottima resistenza fisica e di un dribbling impeccabile. La sua duttilità lo rende un giocatore prezioso, capace di adattarsi sia sulla fascia che come quinto di centrocampo. Dopo aver fatto il suo ingresso nella Selecao, Wesley - oltre alla Juve - ha incantato anche Gasperini, che lo aveva già osservato con attenzione ai tempi dell'Atalanta. Ora, l'allenatore sogna di portarlo alla Roma, dove il giovane talento potrebbe brillare in un contesto diverso da quello del Brasile, regalando al pubblico capitolino un nuovo esterno tutto da scoprire.

Dribbling e capacità di adattamento

Wesley è un terzino destro che si distingue per la sua velocità e capacità di spingere lungo la fascia. Con i suoi 171 cm di altezza, il giovane brasiliano è agile e dinamico, qualità che gli consentono di coprire grandi distanze in breve tempo. La sua velocità non è solo una risorsa difensiva, ma gli permette di essere anche un elemento di spinta in fase offensiva, creando pericoli nelle ripartenze. Oltre alla velocità, un altro aspetto che spicca nel gioco di Wesley è la sua abilità nel dribbling. Nella passata stagione, il giovane ha mantenuto una percentuale del 100% di dribbling riusciti, un dato che testimonia la sua tecnica sopraffina nell'uno contro uno, capacità che potrebbe rivelarsi decisiva in Serie A. La versatilità è un altro punto a favore di Wesley: sebbene il suo ruolo principale sia quello di terzino destro, il giocatore è capace anche di adattarsi come quinto di centrocampo, una posizione che Gasperini apprezza particolarmente. La sua duttilità tattica lo rende un'opzione ideale per il gioco fluido e dinamico richiesto dal tecnico giallorosso, che cerca giocatori in grado di coprire più ruoli nel corso di una partita. Con un mix di velocità, tecnica e capacità di adattamento, Wesley rappresenta una soluzione ideale per la Roma, che potrebbe trovare nel giovane brasiliano il terzino moderno, o meglio dire l'esterno, che cercava.

Federico Grimaldi