Vlahovic può andare via a gennaio: la Fiorentina ripensa a Borja Mayoral

Lo spagnolo non trova spazio con la Roma, i viola potrebbero tornare alla carica provando a strappare un prestito

La Fiorentina pensa già al sostituto di Vlahovic. Tra le possibili opzioni c'è anche il nome di Borja Mayoral, attaccante spagnolo della Roma che ha trovato pochissimo spazio fino ad ora e già in esstate era stato cercato dai viola. Come riporta 'La Nazione', il centravanti serbo - dopo la lettera di Commisso - potrebbe anche partire a gennaio, con un'offerta da 75 milioni trattabili. Juventus e Manchester City le squadre al momento più interessate. Ma la Fiorentina sta tracciando già una lista di papabili sostituti, visto che Kokorin non dà garanzie. I candidati forti sono Belotti del Torino - che non ha ancora rinnovato - e Lorenzo Lucca del Pisa, che sta facendo benissimo nel Pisa ed è seguito anche dalla Juventus. Da non sottovalutare neanche i rapporti tra i viola e il Sassuolo: Raspadori, Berardi e Scamacca sono tre giocatori che a Commisso possono interessare eccome. Ad agosto c'erano stati contatti per Borja Mayoral, con più di un semplice sondaggio. Oggi lo spagnolo può rientrare nei pensieri della Fiorentina, magari con una formula "meno pesante" dell'acquisto immediato, un prestito con diritto di riscatto obbligatorio. Infine il nome di Keita, in prestito al Cagliari dal Monaco.