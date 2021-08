Vina, dal Brasile: c’è l’accordo Palmeiras-Nacional. Ora l’annuncio della Roma

Nelle prossime ore dovrebbe sbloccarsi definitivamente la trattativa del terzino (che già si sta allenando a Trigoria) e arrivare l'ufficialità

Palmeiras e Nacional hanno trovato ieri un accordo sulle cifre della cessione di Matías Viñ a alla Roma e per questo - riporta Espn Brasile - adesso è atteso nelle prossime ore il comunicato ufficiale del club giallorosso. I brasiliani riceveranno una percentuale più alta del cartellino: la trattativa non è chiusa completamente, ma sono stati risolti gli ultimi intoppi.

La cessione di Viña dovrebbe prevedere un esborso di 11 milioni di euro da parte della Roma con un massimo di due milioni di bonus. Di questo importo al Palmeiras spetterebbe il 57,5% mentre il resto andrebbe al Nacional di Montevideo. Cosa resta per l'annuncio? Espn spiega che la Roma, avendo nominato una finanziaria per il pagamento del calciatore, ha allungato i tempi del trasferimento. Una volta che sarà risolto anche quest'aspetto, a Trigoria avranno il via libera per annunciare il giocatore che intanto si sta continuando ad allenare al Fulvio Bernardini rispettando il protocollo casa-lavoro-casa imposto dall'obbligo di quarantena.