Villar, poco spazio al Getafe ma piace ancora all’Inter: Marotta ci pensa

I nerazzurri dovranno rivoluzionare il centrocampo, con Frattesi primo obiettivo ma il Sassuolo chiede 65 milioni per il pacchetto con Scamacca. Lo spagnolo della Roma può essere un'occasione low cost

C'è anche Gonzalo Villar nella rosa dei nomi papabili per il prossimo anno all'Inter. I nerazzurri preparano il restyling del centrocampo che perderà Vecino, Sensi e molto probabilmente Vidal. Il grande obiettivo è Frattesi che, per caratteristiche, può giocare dappertutto e piace molto anche alla Roma. Ma il Sassuolo chiede 65 milioni per il pacchetto con Scamacca e per questo dovrà fare scelte oculate per gli altri acquisti. Le opzioni low cost, come scrive 'Tuttosport', sono il rientro di Agoume (che però verrebbe ceduto in caso di offerte importanti), con le alternative Asslani dell'Empoli e Villar della Roma. Lo spagnolo, bocciato da Mourinho, non sta trovando spazio neanche al Getafe ma piace comunque all'Inter. Per Marotta può essere un'occasione a prezzo di saldo.