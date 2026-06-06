Alessandro Del Piero - ospite del Festival della Serie a Parma - ha parlato del suo rapporto con Francesco Totti. I due insieme hanno condiviso la vittoria del Mondiale del 2006 e per tanti anni sono stati rivali in Serie A, ma legati da una profonda amicizia. Le parole dell'ex capitano della Juventus:

Totti è il giocatore più simpatico con cui hai giocato? "Io non stilo classifiche, Francesco è simpaticissimo e come lui anche altri come Di Livio, Gattuso. Con alcuni di loro entri anche in alcune dinamiche, c’è confidenza, amicizia, complicità. Francesco ha avuto un percorso simile al mio, era due anni più giovane, rappresentavamo due fazioni importanti, spesso ci trovavamo a discutere di fastidi che capitavano sui giornali. Figuratevi che commenti possiamo aver fatto. Lì si crea rispetto, quello che avviene dietro le quinte è fondamentale. L’onestà e il rispetto che c’è con le altre persone per me è fondamentale".