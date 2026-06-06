Fabio Capello ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le parole sul calendario dei giallorossi per la prossima stagione: "Conoscendo Gasperini, mi aspetto una Roma che ad agosto riparta dalle certezze e dalla brillantezza con cui ha chiuso questa stagione. Il calendario non è, però, semplicissimo: i giallorossi non affronteranno nessuna neopromossa nelle prime dieci giornate, in compenso si troveranno contro Inter, Napoli, Como, Atalanta, Fiorentina… più trasferte complicate come quelle con Torino e Udinese". La Roma affronterà la Fiorentina all'esordio mentre finirà il campionato in trasferta a Cagliari.