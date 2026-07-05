Si avvicinano i giorni decisivi per scoprire quale sarà il futuro di Mason Greenwood. Tra martedì e mercoledì, infatti, dovrebbe scattare l'assalto della Roma nei confronti del Marsiglia per portare nella Capitale l’attaccante inglese. Operazione da 45 milioni. I giallorossi devono fare in fretta per superare la concorrenza dell'Atletico Madrid; mentre il calciatore ha già dato il suo assenso di massima al trasferimento alla corte di Gasperini. Pronto un quinquennale da 5 milioni a stagione più bonus. Per il ruolo di vice Malen - secondo Nicolò Schira su 'Tuttosport' - la Roma pensa a Nicolò Tresoldi (Club Bruges) e Andrea Pinamonti (Sassuolo), su quest'ultimo c'è anche l’interesse della Lazio, che per rinforzare l'attacco punta anche Roberto Piccoli.