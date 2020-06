Under in uscita dalla Roma: Rangnick lo valuta per il nuovo Milan

Il Milan guarda in casa Roma. A rischio cessione sono in parecchi e tra questi ci sono anche Justin Kluivert e Cengiz Under: per l’olandese si parla di un intreccio con l’Arsenal per Mkhitaryan, ma anche per il turco i giallorossi sono pronti a valutare offerte. L’esterno classe ’97 ha molti estimatori, nonostante le ultime due stagioni con più bassi che alti, e Pedro è pronto ad arrivare a Trigoria. Come riporta ‘tuttomercatoweb.com’, anche il Milan sta valutando il profilo di Under: Ralf Rangnick, prossimo allenatore rossonero, grazie anche al lavoro di Fali Ramadani, agente del turco e vicino al futuro del tedesco. E in via Aldo Rossi stanno prendendo informazioni sull’ex Basaksehir, che piace anche in Premier.