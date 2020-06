Ufficiale, Gravenberch rinnova con l’Ajax fino al 2023 – FOTO

Ryan Gravenberch rinnova con l’Ajax fino al 2023. Ad annunciarlo è stato lo stesso club olandese tramite il proprio profilo Twitter. Il classe 2002 aveva il contratto in scadenza nel 2021 ed aveva attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui anche la Roma. Proprio ieri il fratello Danzell, aveva dichiarato che in estate non avrebbe lasciato Amsterdam: “Non ci sarà nessun trasferimento. Anzi, non vedo l’ora di incontrarci in campo, già ci prendiamo in giro“. Insomma il futuro di Gravenberch, per il momento, sarà ancora in Eredivisie.