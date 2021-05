Udinese, Musso: “Non posso dire se rimarrò, dipende dall’offerta che arriva”

Le parole del portiere bianconero a proposito del futuro: "Se non succede, qui sono felice"

La Roma è alla ricerca di un portiere. Con Fuzato che probabilmente rimarrà come secondo, Tiago Pinto sonda il terreno. Negli ultimi mesi in pole c'erano diversi estremi difensori della Serie A, come Musso, Cragno, Gollini e Silvestri, ma con l'arrivo di Mourinho gli orizzonti si sono allargati e nella lista appare il nome anche di Rui Patricio. Intervistato da OneFootball, Musso, portiere dell'Udinese, ha parlato del suo futuro: "Restare a Udine il prossimo anno? Vediamo, è una cosa che non posso controllare. È un'incertezza, non so se continuerò qui. Non posso dire 100% sì o 100% no, perché se arriva un'offerta che mi serve, che serve alla società e anche a chi mi vuole, è giusto che vinciamo tutti. Se non succede, qui sono felice. È un'incertezza che comunque c’è, ma non mi toglie il sonno".