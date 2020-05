Tutti pazzi per Montiel: anche Juventus e Torino sulle sue tracce

Tutti pazzi di Gonzalo Montiel. Il terzino destro del River Plate è richiesto in quasi tutti i top campionati d’Europa. Dall’Italia alla Spagna, passando per Inghilterra e Germania. Come riporta il sito calciomercato.com, in Serie A piace a Roma e Inter, ma nelle ultime ore anche Juventus e Torino avrebbero fatto dei sondaggi. Nel suo contratto è presente una clausola risolutiva fissata a 15 milioni di euro, che diventano 20 nelle ultime due settimane di calciomercato, con il 20% della cifra che resta nelle mani del giocatore. I bianconeri potrebbero superare la concorrenza inserendo nell’operazione Gonzalo Higuain. Nei giorni scorsi l’agente di Montiel, Marcelo Carracedo, ha parlato del futuro del suo assistito: “Prima che della pandemia, c’era molto interesse. Per ora rimarrà al River. In una situazione normale sarebbe andato via al 90%, ma ora non lo so. Quando c’è un’offerta ufficiale il River me la trasmette e ne parliamo. Sono aperti al dialogo. Dipende dalla società. Se ci fosse qualcosa intorno ai 15 milioni lo lascerebbero andare. Oggi quel numero è impossibile. Qualsiasi offerta che verrà sarà molto meno. Oggi 8 milioni sono una buona cifra”. Insomma l’emergenza Covid-19 ha abbassato le pretese degli argentini.