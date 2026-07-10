Il futuro di Artem Dovbyk, salvo sorprese, sarà lontano da Roma. Il club giallorosso sta lavorando alla cessione del centravanti ucraino, mentre continua a monitorare la pista Tresoldi per il ruolo di vice-Malen. Si era parlato di un interesse dalla Spagna, ma ora una vecchia conoscenza spagnola di Artem potrebbe decidere di 'strapparlo' alla Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Flavio Maria Tassotti, infatti, negli ultimi giorni l'Ajax si sarebbe fatto sotto per l'ucraino. Su consiglio dell'allenatore Michel, tecnico di Dovbyk al Girona quando il classe '97 è riuscito a vincere il titolo di Pichichi della Liga. Sarebbero però due gli ostacoli all'eventuale trattativa: l'ingaggio dell'ucraino (considerato alto dalla società olandese) e l'età di Artem (29 anni, fattore che potrebbe complicare l'eventuale rivendita futura). Sempre che la Roma non decida di agevolare l'operazione mandando Dovbyk in prestito e contribuendo per una parte dello stipendio.