Arrivano novità importanti per lo Stadio della Roma. Nella giornata di oggi, infatti, la Regione Lazio ha espresso un parere favorevole sul PFTE, il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica sull'impianto che sorgerà a Pietralata. Si tratta un passaggio fondamentale della Conferenza dei Servizi Decisoria. Nel comunicato diffuso dalla Regione si precisa che, per quanto riguarda gli aspetti di sua competenza, non siano state rilevate criticità tali da ostacolare il progetto. L'area di riferimento inoltre, stando a quanto comunicato, è confermato che non sia soggetta a vincoli paesaggistici relativi al Codice dei Beni Culturali.