Tottenham, stallo sul rinnovo Vertonghen: è pronto a lasciare. Roma alla porta

Il Tottenham aspetta Jan Vertonghen. O meglio, aspetta la sua decisione per capirne le intenzioni in ottica ripresa. Sul fronte rinnovo, per la società di Londra, è mare piatto. Gli Spurs continuano a non dare segni positivi e il giocatore, svincolato il prossimo 30 giugno, potrebbe abbandonare il club per continuare la carriera altrove. Secondo quanto riportato da Sky Sport England, è già un aut-aut: o Vertonghen decide di terminare l’ultima parte di Premier League oppure prepara le valigie. José Mourinho, poi, non si strapperebbe i capelli dalla disperazione in caso di una sua partenza.

“Voglio firmare con la squadra giusta. Potrebbero essere gli Spurs o un’altra squadra. Voglio davvero continuare ai massimi livelli per qualche altro anno, mi piacerebbe giocare in Europa la prossima stagione”, queste le dichiarazioni del centrale belga di qualche settimana fa. La sua volontà è quella di proseguire altrove, evitando di rovinarsi un ipotetico trasferimento con lo spezzone di stagione che in Inghilterra riprende il 17 giugno. A 33 anni, il prossimo contratto firmato dal belga potrebbe essere l’ultimo nella sua carriera da professionista.

Il profilo di Vertonghen è da tempo sotto la lente d’ingrandimento della Roma: il prossimo calciomercato potrebbe avvicinarlo infatti alla capitale. Riuscire a strappargli una firma vorrebbe dire assicurarsi un giocatore d’esperienza, da affiancare a Mancini nel caso in cui la società non riesca a trovare un accordo con lo United per Smalling. Ci sarà comunque da battere la concorrenza di Inter, Napoli e Fiorentina.