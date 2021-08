Torreira soluzione last minute per il centrocampo: può arrivare in prestito

Il giocatore è chiuso all'Arsenal e può di nuovo lasciare i Gunners

Calciomercato quasi agli sgoccioli e la Roma non è ancora riuscita a rinforzare il centrocampo. Uno dei nomi proposti ai giallorossi nelle ultime ore è l'ex Sampdoria Torreira. Secondo calciomercato.it potrebbe essere una soluzione last minute e arrivare in prestito secco prima della chiusura del mercato. L'uruguaiano è chiuso nell'Arsenal e sta cercando una nuova squadra che voglia puntare su di lui. Il suo ingaggio da 4,5 milioni annui è un ostacolo importante, ma Pinto ci pensa e può puntarci in extremis.