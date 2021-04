Talleres-Pastore, trattativa in salita. Il club argentino non molla

Dall’Argentina ancora si attende e si spera per il ritorno di Pastore. Secondo quanto riporta tycsports.com il Talleres, la squadra che ha cresciuto e fatto esordire il Flaco, non avrebbe abbandonato l’idea di far rivestire il biancoblù al calciatore giallorosso. Al momento l’affare è in salita, visti i costi e soprattutto considerato l’alto ingaggio dello stesso Pastore. Il patron del club, Andrés Fassi, sempre in contatto con il calciatore per cercare insieme una strategia per il ritorno in patria. Alla Roma infatti l’ex PSG non è riuscito a trovare spazio neanche nell’ultimo periodo e in generale in stagione non ha messo neanche un minuto di gioco a referto. La Capitale è sempre più lontana per lui, che sembra stia ricevendo corteggiamenti importanti sia dall’Inghilterra sia dalla Mls americana. Un futuro ancora nebuloso per Pastore, un futuro che però difficilmente sarà con i colori giallorossi cuciti sul petto.