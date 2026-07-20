Ci sono alcuni nodi da sciogliere relativi a bonus ed eventuale percentuale di rivendita. Un'operazione complessa che necessita di diversi passaggi
Summerville, un altro oranje per Gasp: ecco dove dovrebbe giocare
Non sembrerebbe esserci nessun rifiuto ufficiale da parte del West Ham alla Roma per Summerville. Secondo quanto appreso da Forzaroma.info, infatti, la trattativa sta andando ad oltranza da ieri sera e proseguirà anche oggi visti gli alti costi dell'operazione. La distanza sarebbe minima, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere relativi a bonus ed eventuale percentuale di rivendita. Un'operazione complessa che necessita di diversi passaggi e che, nel corso della stessa trattativa, vive di riflessioni e rilanci da entrambe le parti come avviene in ogni operazione di mercato. Entro stasera la Roma spera di trovare la quadra e di evitare l'inserimento di altri club (vedi Aston Villa), vero pericolo per ora. Intanto c'è da chiarire che la clausola rescissoria non è così stringente come circolato nelle ultime ore. Si tratterebbe di un accordo privato tra Summerville e il West Ham in cui il club prometteva all'olandese di liberarlo a tot cifra in caso di retrocessione. Non è quindi questo il nodo della questione.
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