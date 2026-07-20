Non sembrerebbe esserci nessun rifiuto ufficiale da parte del West Ham alla Roma per Summerville. Secondo quanto appreso da Forzaroma.info, infatti, la trattativa sta andando ad oltranza da ieri sera e proseguirà anche oggi visti gli alti costi dell'operazione. La distanza sarebbe minima, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere relativi a bonus ed eventuale percentuale di rivendita. Un'operazione complessa che necessita di diversi passaggi e che, nel corso della stessa trattativa, vive di riflessioni e rilanci da entrambe le parti come avviene in ogni operazione di mercato. Entro stasera la Roma spera di trovare la quadra e di evitare l'inserimento di altri club (vedi Aston Villa), vero pericolo per ora. Intanto c'è da chiarire che la clausola rescissoria non è così stringente come circolato nelle ultime ore. Si tratterebbe di un accordo privato tra Summerville e il West Ham in cui il club prometteva all'olandese di liberarlo a tot cifra in caso di retrocessione. Non è quindi questo il nodo della questione.